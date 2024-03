NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

14,67 USD -1,05% (05.03.2024, 21:59)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL), eine Netzwerkfluggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften operiert, bietet Passagier- und Frachtflugdienste an. Sie betreibt Drehkreuze in mehreren US-Städten, darunter Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix und Washington, D.C. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von American Airlines Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) nach dem ersten seit sieben Jahren Investorentag weiterhin mit "overweight" ein.Während der Veranstaltung vielleicht eine schlagzeilenträchtige Ankündigung oder Kennzahl gefehlt habe, habe das Management ein Bild des zunehmenden Gewinnwachstums gezeichnet, indem es sich auf die Grundlagen konzentriert habe, so Morgan Stanley. Die Konsenszahlen für das kommende Jahr müssten sich deutlich verbessern und die Aktie habe gerade erst begonnen, dies zu honorieren, so Morgan weiter.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von American Airlines unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel verbleibe bei 20 USD. (Analyse vom 05.03.2024)Börsenplätze American Airlines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:13,55 EUR +0,33% (06.03.2024, 13:39)