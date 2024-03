NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

14,67 USD -0,95% (05.03.2024)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (06.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL).Die Ziele von American auf dem Investorentag hätten über den Erwartungen der Börse gelegen, aber die Reaktion der Aktie sei durch Sorgen über die nahe Zukunft, eine Flugzeugbestellung und den wahrgenommenen Mangel an Spezifität, wie die Ziele erreicht werden sollten, gedämpft gewesen. Bernstein setze jedoch das Fehlen einer Gewinnüberbrückung nicht mit dem Fehlen einer Strategie gleich und sehe Aufwärtspotenzial für die Schätzungen durch eine stetige Umsetzung und die Erneuerung des Kartenprogramms.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die American Airlines-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform" ein. Das Kursziel werde von 20,00 auf 21,00 USD angehoben. (Analyse vom 05.03.2024)Börsenplätze American Airlines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:13,524 EUR +0,13% (06.03.2024, 10:46)