Xetra-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

12,098 EUR 0,00% (26.09.2023, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

12,885 USD -0,19% (26.09.2023, 16:16)



ISIN American Airlines-Aktie:

US02376R1023



WKN American Airlines-Aktie:

A1W97M



Ticker-Symbol American Airlines-Aktie:

A1G



NASDAQ-Symbol American Airlines-Aktie:

AAL



Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (26.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co stuft die Aktie der American Airlines Group (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) weiterhin mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 26 USD auf 23 USD.Die US-Fluggesellschaften hätten ihre Prognosen für das dritte Quartal aktualisiert, nachdem die Kerosinpreise seit Beginn des Quartals um mehr als 35% gestiegen seien, was zu einem erheblichen Rückgang der Margen im dritten Quartal und zu einem Rückschlag bei den Aktienkursen geführt habe. Bernstein erkläre, dass sich die Anleger angesichts der wachsenden Kapazitäten, der potenziell stagnierenden Nachfrage und der höheren Kosten für Arbeit und Treibstoff Sorgen um die Zukunft machen würden. Bernstein sei nach wie vor der Ansicht, dass die Netzwerk-Carrier besser in der Lage seien, die Inflation der Inputkosten aufzufangen und einen größeren internationalen Ausgleich zu erzielen. Bernstein habe die Zahlen aktualisiert, um den höheren Treibstoffpreisen Rechnung zu tragen.Sanford C. Bernstein & Co stuft die American Airlines-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform" ein. (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:12,186 EUR -0,05% (26.09.2023, 15:33)