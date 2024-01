NASDAQ-Aktienkurs American Airlines-Aktie:

Kurzprofil American Airlines Group Inc.:



American Airlines Group Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) ist eine amerikanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 2013 im Zuge der Fusion zwischen AMR Corporation und US Airways Group gegründet. (09.01.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - American Airlines-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen das Kursziel für die Aktie von American Airlines Inc. (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) von 8 auf 10 USD.Die Aktien von Fluggesellschaften hätten sich im Jahr 2023 deutlich schlechter entwickelt als der Markt, da das zunehmende inländische Angebot, die Kosteninflation und die Normalisierung der Reisenachfrage die Schätzungen für inländische Fluggesellschaften nach unten gedrückt hätten, so BofA, die für 2024 weiterhin einen überversorgten inländischen Markt sehe. Den größten Druck auf die Stückkosten erwarte das Unternehmen von Inlandsfluggesellschaften mit Wachstumsbeschränkungen wie JetBlue und Spirit Airlines, so die Analysten weiter.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Aktie von American Airlines weiterhin mit "underperform". (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze American Airlines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs American Airlines-Aktie:13,158 EUR -1,17% (09.01.2024, 15:53)