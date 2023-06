Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe ihren Kund:innen gestern mitteilen müssen, dass sie den Zugriff auf russische Aktien nicht mehr sicherstellen könne. Schuld daran sei, dass bei einem Umtausch von Hinterlegungsscheinen in die zugrunde liegenden Aktien durch eine russische Bank Handelspapiere verloren gegangen seien.



IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) (+1,5%) habe die Übernahme des Software-Anbieters Apptio für USD 4,6 Mrd. angekündigt. Der Deal solle in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.



Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (-3,7%) habe sich entschieden, die Entwicklung eines seiner Medikamente gegen Fettleibigkeit in der Forschungsphase einzustellen. Das Pharmazeutikum habe erhöhte Leberenzymwerte verursacht.



Goldman Sachs habe Teslas (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-6,0%) Kaufempfehlung auf "halten" abgestuft, woraufhin die Aktie Federn habe lassen müssen. (27.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Amazons (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) (-1,5%) Cloudsparte AWS gab gestern bekannt, bis 2030 USD 7,8 Mrd. in die Expansion seiner Rechenzentren in Ohio zu investieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Kreuzfahrtanbieter Carnival (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL) (-7,6%) habe sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal 2023 vorgelegt und mit einer pessimistischeren Prognose für Q3 als von den Analyst:innen im Vorhinein angenommen enttäuscht.