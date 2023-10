Enttäuschende Ergebnismeldungen anderer großer Technologieunternehmen, insbesondere von Alphabet, hätten Anfang der Woche einen Ausverkauf der Amazon-Aktien ausgelöst. Die Aktie sei unter die Nackenlinie eines Kopf-Schulter-Musters gebrochen und habe einen tieferen Fall riskiert. Da die Aktien jedoch vorbörslich um 6% höher gehandelt würden, sehe es so aus, als ob man heute bei der Eröffnung der Wall Street-Sitzung eine Rückkehr über die Nackenlinie des SHS-Musters (im Bereich von 125 USD) sehen könnte, wodurch ein rückläufiges technisches Setup entkräftet werde. (News vom 27.10.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

120,28 EUR +5,95% (27.10.2023, 11:27)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

119,57 USD -1,50% (26.10.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.10.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon steigt um 6% nach Q3-Gewinn - AktiennewsAmazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) veröffentlichte gestern nach Börsenschluss den Ergebnisbericht für das 3. Quartal 2023 und löste damit im nachbörslichen Handel einen Kurssprung von über 5% aus, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe einen besseren Umsatz und Gewinn gemeldet, aber das Wachstum im Cloud-Geschäft sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Experten von XTB werfen einen kurzen Blick auf die Veröffentlichung!Der Q3-Gewinnbericht von Amazon sei solide gewesen - die Umsätze seien höher als erwartet gewesen und die Gewinne ebenfalls. Das Betriebsergebnis sei von 2,53 Mrd. USD im 3. Quartal 2022 auf über 11 Mrd. USD im 3. Quartal 2023 gestiegen, was einer Steigerung von über 300% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Gewinne von Amazon würden zeigen, dass die hohe Inflation und die hohen Zinssätze die Verbraucher nicht entmutigen würden, da der E-Commerce des Unternehmens die Erwartungen deutlich übertreffe. Allerdings habe Amazons vielbeachtetes AWS-Cloud-Geschäft mit einem Umsatz enttäuscht, der leicht unter den Erwartungen gelegen habe.Der AWS-Umsatz habe mit 23,06 Mrd. USD leicht unter den von Analysten erwarteten 23,13 Mrd. USD gelegen. Die Abweichung sei jedoch so gering gewesen, dass man sagen könne, dass die Ergebnisse den Erwartungen entsprochen hätten. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Bericht sei, dass AWS nach mehreren Quartalen mit verlangsamtem Wachstum Anzeichen einer Stabilisierung zeige. Angesichts der unsicheren makroökonomischen Lage sei eine Stabilisierung des Wachstumstempos zu begrüßen und ebne den Weg für eine mögliche erneute Beschleunigung im letzten Quartal des Jahres.Q3 2023 Höhepunkte- Online-Shops: 57,27 Mrd. USD gegenüber 56,82 Mrd. USD erwartet (+7,1% gegenüber dem Vorjahr)- Physische Geschäfte: 4,96 Mrd. USD gegenüber 4,99 Mrd. USD erwartet (+5,6% gegenüber dem Vorjahr)- Dienstleistungen von Drittanbietern: 34,34 Mrd. USD gegenüber 33,4 Mrd. USD erwartet (+20% gegenüber dem Vorjahr)- Abonnementdienste: 10,17 Mrd. USD gegenüber 10,13 Mrd. USD erwartet (+14% gegenüber dem Vorjahr)- AWS: 23,06 Mrd. USD gegenüber 23,13 Mrd. USD erwartet (+12% gegenüber dem Vorjahr)- Nettoumsatz in Nordamerika: 87,89 Mrd. USD gegenüber 87,12 Mrd. USD erwartet (+11% gegenüber dem Vorjahr)- Internationaler Nettoumsatz: 32,14 Mrd. USD gegenüber 32,08 Mrd. USD (+16% gegenüber dem Vorjahr)- EPS: 0,94 USD gegenüber 0,58 USD erwartet- Operative Marge: 7,8% gegenüber 5,5% erwartet- Betriebsergebnis: 11,19 Mrd. USD gegenüber 7,71 Mrd. USD erwartetPrognosen für Q4 2023- Nettoumsatz: 160-167 Mrd. USD (voraussichtlich 166,6 Mrd. USD)- Betriebsergebnis: 7-11 Mrd. USD (exp. 8,7 Mrd. USD)