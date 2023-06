Wien (www.aktiencheck.de) - Der Telekom-Sektor wurde am Freitag durcheinander gewirbelt, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) (+1,2%) mit diversen Mobilfunkanbietern über die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten für ihre Prime-Mitgliedern verhandle, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit einem Plus von fast 9% habe 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) am Freitag den Dow-Jones-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) angeführt. Um Vorwürfe der Wasserverschmutzung beizulegen und um einen Prozess abzuwenden, habe der Mischkonzern einen milliardenschweren Vergleich mit mehreren US-Städten geschlossen. (05.06.2023/ac/a/m)

