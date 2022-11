Wien (www.aktiencheck.de) - Mit den gestrigen US-Inflationsdaten bei ist es diversen Technologie-Titeln steil bergauf gegangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei Amazon.com (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (+12,2%) solle laut Medienberichten eine konzernübergreifende Kostenüberprüfung eingeleitet worden sein, um unprofitable Geschäftsfelder zu identifizieren. Selbst die Geräte-Sparte, zu der unter anderem die beliebte Sprachassistentin Alexa zähle, werde genau beleuchtet, da der Geschäftsbereich einen jährlichen Verlust von über USD 5 Mrd. verursache. Man sei aber dennoch zuversichtlich Alexa halten zu können.Heute Morgen habe die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) bereits ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Das EBIT in Höhe von EUR 34 Mio. in Q3 habe in etwa im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Der Ausblick für das heurige Jahr sei bestätigt worden. Erstmals habe die Österreichische Post bekanntgegeben, im kommenden Jahr bei steigenden Umsätzen ein möglichst stabiles operatives Ergebnis zu erzielen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden auf den ersten Blick das Quartalsergebnis als neutral werten. (11.11.2022/ac/a/m)