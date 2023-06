unter folgendem Link.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon.com führe Gespräche mit Mobilfunkanbietern über die Möglichkeit, günstige oder sogar kostenlose nationale Mobilfunkdienste für Prime-Mitglieder in den USA anzubieten. Das Unternehmen verhandele derzeit mit Verizon, T-Mobile US und Dish Network. Ziel sei es, die niedrigsten Großhandelspreise zu erzielen und Prime-Mitgliedern Mobilfunkpläne für 10 USD pro Monat oder möglicherweise kostenlos anzubieten. Die Gespräche würden seit sechs bis acht Wochen laufen, könnten aber noch einige Monate dauern oder ganz eingestellt werden.Ein Amazon.com-Sprecher habe allerdings bestätigt, dass das Unternehmen derzeit keine Pläne habe, Mobilfunkdienste anzubieten, obwohl es weitere Vorteile für Prime-Mitglieder prüfe. Analysten zufolge stagniere die Prime-Mitgliedschaft seit der Preiserhöhung auf 139 USD. Eine Zusammenarbeit mit Amazon.com könnte für die Mobilfunkbranche eine Umsatzsteigerung bedeuten und den Verkehr auf den neuen 5G-Netzen erhöhen, jedoch auch einen negativen Einfluss haben, wenn Prime Wireless beliebt werde und Kunden von großen Anbietern abwerbe.Amazon.com versuche mit der Mobilfunk-Kooperation der Prime-Mitgliedschaft einen zusätzlichen Mehrwert zu verleihen und so die Abo-Zahlen wieder zu steigern. Ein cleverer Schachzug, da Kunden so mit einem weiteren Dienst an die Marke gebunden bleiben würden. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU