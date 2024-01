Wien (www.aktiencheck.de) - Wegen des Widerstands der europäischen Wettbewerbshüter verzichtet Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) auf die Übernahme von iRobot (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der Online-Händler habe am Montag mitgeteilt, dass er nicht davon ausgehe, die Zustimmung der EU zu dem USD 1,4 Mrd. schweren Deal zu erhalten. Das Veto der EU gegen den Kauf des Anbieters von "Roomba"-Staubsaugerrobotern dürfte in der bereits starken Stellung des weltgrößten Online-Händlers im Markt für intelligente Haushaltsgeräte begründet sein. Zu Amazon.com gehöre bereits das Assistenzsystem "Alexa" sowie der Heimüberwachungsspezialist "Ring". Die Amazon.com-Aktie habe den Handelstag mit einem Plus von 1,3% beendet, während die Aktien von iRobot 8,8% tiefer geschlossen hätten.



Thema des Tages - zumindest an der deutschen Börse - sei aber sicher das erneute Milliardendebakel der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) um ihren glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup in den USA gewesen. US-Geschworene hätten den Agrarchemie- und Pharma-Konzern mit einem Betrag von USD 2,25 Mrd. zur bisher höchsten Schadenersatz-Zahlung in den bisherigen Prozessen verurteilt. Bayer wolle in Berufung gehen, zumal das Urteil im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bewertungen der Behörden stehe. Die Bayer-Aktie habe rund 4,9% verloren. (30.01.2024/ac/a/m)

