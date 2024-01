Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Es habe sich angedeutet, nun sei es offiziell: Amazon verzichte auf die Übernahme von iRobot und reagiere damit auf den Druck seitens der EU-Behörde. Die iRobot-Aktie, die sich 2024 bereits im Kurs halbiert habe, breche um weitere 20 Prozent ein und notiere nun auf dem niedrigsten Niveau seit 2009.Amazon und iRobot hätten am Montag in einer Stellungnahme bekannt gegeben, dass es "keinen Weg zur behördlichen Genehmigung der Übernahme" gebe. IRobot, Pionier bei Staubsaugerrobotern, werde nun eigenen Angaben zufolge 31 Prozent seiner Belegschaft entlassen. Zudem trete CEO Colin Angle mit sofortiger Wirkung zurück.Amazon habe das Übernahmeangebot für iRobot bereits im August 2022 abgegeben. Damals habe der Konzern noch 1,7 Milliarden für iRobot bezahlen wollen, habe die Offerte jedoch später reduziert, nachdem der Kurs unter Druck geraten sei. Einige Anleger hätten bereits ein Platzen des Deals wegen kartellrechtlicher Bedenken befürchtet.Im November habe es allerdings Berichte gegeben, wonach die EU-Behörde keine kartellrechtlichen Bedenken mehr habe. Das aber habe sich als falsch erwiesen. Vor zehn Tagen habe das "Wall Street Journal" berichtet, dass die EU-Kommission die geplante Übernahme des Herstellers von Staubsaugerrobotern blockieren wolle.Für iRobot ist der geplatzte Deal eine Katastrophe, Amazon hingegen kommt auch so bestens klar, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link