Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

107,34 EUR +0,49% (24.06.2022, 10:54)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

107,54 EUR +2,03% (24.06.2022, 10:39)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

112,44 USD +3,20% (23.06.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (24.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach wie vor zu kaufen.Amazon habe eine Software entwickelt, die die Stimme eines - auch verstorbenen - Menschen nachahmen könne. Der Konzern habe am Donnerstag demonstriert, wie Alexa "Der Zauberer von Oz" einem Jungen mit der Stimme seiner Oma vorlese. Der Schritt zeige: Amazon habe mit seinen Smart Speakers noch einiges vor.Alexa-Forschungschef, Rohit Prasad, habe darauf verwiesen, dass viele geliebte Menschen in der Corona-Pandemie verloren hätten. "Künstliche Intelligenz kann diesen Schmerz nicht verschwinden lassen, aber sie kann definitiv die Erinnerung am Leben erhalten."Der technische Durchbruch von Amazon sei, dass die Software eine Stimme mit so wenig Ausgangsdaten nachahmen könne. Bisher habe man dafür mehrere Stunden Text einsprechen müssen. Jetzt reiche Material von weniger als einer Minute.Amazon unterstreiche mit seinem Schritt seine Ambitionen bei Smart Speakers. Statista sehe den globalen Markt bis 2035 bei 36 Milliarden Dollar, nach 19,6 Milliarden 2021. Amazon habe einen weltweiten Marktanteil von 27 Prozent und sei damit Nummer Eins vor Alphabet (20 Prozent).Alles, was sie tun müssten, sei, Alexa einen kurzen Befehl zu geben. Je mehr Alexa könne, desto attraktiver sei es für die Kunden, sich den Smart Speaker zuzulegen. Amazon könnte mit der neuen Alexa-Funktion seine Position im E-Commerce noch weiter stärken.Laut Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt die Amazon.com-Aktie ein Kauf. (Analyse vom 24.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link