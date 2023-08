Aktien der Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unverändert zu kaufen.Mit eigenen Marken mache Amazon den Händlern auf seiner Plattform immer wieder Konkurrenz. Damit solle nun - zumindest teilweise - Schluss sein. Der Konzern streiche Duzende Produkte, die bislang eher Verlustbringer gewesen seien. Zusätzlich dürfte der Schritt drohenden kartellrechtlichen Klagen zuvorkommen.Der E-Commerce-Gigant habe in den letzten Jahren über Duzende eigene Marken aufgebaut und sei damit in den verschiedensten Segmenten aktiv gewesen - von Bekleidung über Möbel bis Batterien und Papierhandtüchern. Wie aus einer Unternehmensmitteilung aus dem Jahr 2020 hervorgegangen sei, habe das Portfolio seinerzeit 243.000 Produkte verteilt auf 45 Labels umfasst.Nun sollten unter anderem 27 der 30 Bekleidungsmarken eingestellt werden. Wie viele der Marken aus den anderen Bereichen von den Streichungen betroffen seien, darüber habe das Unternehmen keine Angaben gemacht. Feststehe, dass Amazon Basics, worunter Haushaltswaren und technisches Zubehör subsummiert würden, weiter im Sortiment bleibe.In einer Erklärung schreibe Matt Taddy, Vice President von Amazon Private Brands, man habe festgestellt, dass einige Marken bei den Kunden nicht gut angekommen seien. Gleichzeitig wolle man Eigenmarkenprodukte nicht länger auf den Suchergebnisseiten durch besondere Platzierungen aufwerten. Insbesondere diese Entscheidung dürfte auch vor den Hintergrund gefallen sein, dass das Federal Trade Commission aufgrund dieser Praxis eine Kartellklage gegen Amazon vorbereite.Gleichzeitig mache das Geschäft mit Eigenmarken bislang nur ein Prozent der gesamten Retail-Umsätze des Unternehmens aus. Vor diesem Hintergrund dürfe davon ausgegangen werden, dass CEO Andy Jassy dort den Rotstift angesetzt habe, wie zuvor schon bei 37 anderen Projekten.Andy Jassy trimmt den Konzern weiter auf Effizienz und Profitabilität. Ein richtiger und wichtiger Schritt."Der Aktionär", der Amazon im Januar empfohlen hatte, bleibt bei seiner Einschätzung: Die Aktie ist nach wie vor ein Kauf, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.