Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (14.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der amerikanische E-Commerce-Gigant scheue keine Investitionen in die Zukunft. Auch in der neuen Energiewelt mit grünem Wasserstoff wolle Amazon ein gehöriges Wörtchen mitreden. Das zeige der Einstieg bei Sunfire aus Dresden, einem Start-up, welches sich auf Elektrolyse-Technologien spezialisiert habe.Über den sogenannten Climate Pledge Fund - einen zwei Milliarden Dollar schweren Risikokapitalfonds - beteilige sich Amazon an Sunfire. Das Unternehmen zähle bereits den finnischen Energie-Riesen Neste zu seinen größten Anteilseignern."Eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt zählt jetzt zu unseren Investoren. Wir sind die erste europäische Firma im Bereich der grünen Wasserstoff-Technologien, denen Amazon dieses Vertrauen entgegenbringt. Das macht uns sehr stolz", so Sunfire-Chef Nils Aldag zum Coup mit Amazon.Mit der Investition sichere sich Sunfire weiteres Kapital zur Industrialisierung seiner Elektrolyse-Technologien, heiße es von Unternehmensseite. Zuletzt hätten die Sachsen erst über eine Serie-D-Finanzierungsrunde rund 195 Millionen Euro eingesammelt.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: