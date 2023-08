Das Unternehmen beabsichtige, mehr KI in Dienstleistungen und Produkte zu integrieren. Höhere Versandkosten stünden im Zusammenhang mit der Optimierung von Dienstleistungen mit dem Fokus auf die Nutzererfahrung und -zufriedenheit von Amazon.



Apple-Ergebnisse - Aktien würden vorbörslich 2% verlieren



• Umsatz: 81,8 Mrd. Dollar gegenüber 81,55 Mrd. Dollar Prognose

• Gewinn pro Aktie: 1,26 USD gegenüber 1,20 USD Prognose

• iPhone-Umsatz: 39,67 Mrd. USD gegenüber 39,8 Mrd. USD Prognose (Rückgang um 2,4% im Jahresvergleich)

• Produktumsatz: 60,58 Mrd. USD gegenüber 60,67 Mrd. USD Prognose

• Dienstleistungsumsatz: 21,21 Mrd. USD gegenüber 20,77 Mrd. USD Prognose (8,2% Anstieg im Jahresvergleich)

• Betriebsausgaben: 13,42 Mrd. USD gegenüber 13,5 Mrd. USD Prognosen

• MacBook-Umsatz: 6,84 Mrd. USD gegenüber 6,37 Mrd. USD Prognose (Rückgang um 7,3% gegenüber dem Vorjahr)

• Ipad-Umsatz: 5,79 Mrd. USD gegenüber 6,33 Mrd. USD Prognosen (Rückgang um 19,8% gegenüber dem Vorjahr)

• Umsatz in China: 15,76 Mrd. USD gegenüber 14,59 Mrd. USD Prognose

• Umsatz mit Wearables: 8,28 Mrd. USD gegenüber 8,38 Mrd. USD (2,5% Anstieg gegenüber dem Vorjahr)

• Bruttomarge: 44,5% gegenüber 44,2% Prognosen

• Freier Cashflow: 26 Mrd. USD gegenüber Prognosen von 22,94 Mrd. USD

• Barmittel: 166,5 Mrd. USD gegenüber 179 Mrd. USD in Q2 2023



Der Schwachpunkt des Berichts seien in erster Linie die geringer als erwartet ausgefallenen iPhone-Verkäufe gewesen, was auf einen schwächeren Verbraucher und eine Verlangsamung der Smartphone-Industrie hindeute. Allerdings hätten die Analysten damit gerechnet, ebenso wie mit einer Verlangsamung der MacBook-Verkäufe, die auf einen schwächeren PC-Markt hindeuten würden. Die niedriger als erwartet ausgefallenen Umsätze mit Smart-Home-Geräten würden möglicherweise eine größere Zurückhaltung der Verbraucher widerspiegeln, seien aber dennoch im Jahresvergleich gestiegen. CFO Maestri habe darauf hingewiesen, dass das laufende Quartal voraussichtlich etwas besser ausfallen werde als das laufende Quartal (saisonal sei das zweite Quartal für Apple normalerweise das schwächste). Die Stimmung rund um die Apple-Aktie sei in den letzten Monaten jedoch so gut gewesen, dass ein "guter Bericht" nicht ausreiche, um den Markt dazu zu bewegen, die Aktie zu noch höheren Preisen zu kaufen.



Apple werde im September ein neues iPhone15-Modell vorstellen und es werde erwartet, dass es Anfang 2024 neue VR-Produkte - VisionPro - vorstellen werde. Die gute Gesamtverfassung des Unternehmens könnte vom Markt letztlich als guter Indikator für das dritte und vierte Quartal angesehen werden, die saisonal gesehen die stärksten für das Unternehmen seien, während das zweite Quartal das schwächste sei.



Die Frage, die sich die Anleger in den nächsten Monaten stellen würden, werde sein, ob die Vorstellung eines neuen iPhone-Modells oder von VR-Produkten, die das Unternehmen zu einem Preis von rund 3.500 Dollar anbiete, in einem Umfeld höherer Zinssätze ein ebenso starkes Kaufinteresse hervorrufen werde.



Zu den Stärken des Berichts würden höhere Umsätze in China und (trotz geringerer Produktverkäufe) Rekordumsätze mit Dienstleistungen gehören, die die höchsten Nettomargen aufweisen würden (ApplePay, AppleMusic usw.).



Geringere Kosten trotz kostspieliger Diversifizierung der Produktionsstandorte und eine deutliche positive Überraschung beim freien Cashflow würden das nach wie vor sehr starke Geschäftsmodell des Unternehmens unterstreichen. Tim Cook, CEO von Apple, habe angegeben, dass das Unternehmen seit Jahren die Möglichkeiten der generativen KI entwickele und erforsche und die Ausgaben sowie die KI-Implementierung weiter erhöhen werde, um Produkte und Nutzererfahrung zu verbessern.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (04.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street hat die heutigen Berichte von Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) mit Spannung erwartet - die beiden Unternehmen haben zusammen einen Wert von etwa 4,5 Billionen Dollar und eine beträchtliche Gewichtung in den großen Aktienindices, so die Experten von XTB.Die Ergebnisse von Amazon hätten die Prognosen der Analysten sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Gewinnen deutlich übertroffen. Im Gegensatz dazu habe der mit Spannung erwartete Bericht von Apple - obwohl er die Prognosen übertroffen habe - den Markt nicht in ähnlichem Maße wie Amazon überraschen können, sodass die Aktien des Unternehmens nach Börsenschluss an Boden verloren hätten. Darüber hinaus seien die Verkäufe des Flaggschiffs iPhones im Jahresvergleich um mehr als 2% zurückgegangen. Es sei erwähnenswert, dass die Kapitalisierung von Apple fast doppelt so hoch sei wie die von Amazon. Indexkontrakte hätten somit einen großen Teil der früheren Gewinne zunichte gemacht. Was sei von den Ergebnissen beider Unternehmen zu halten?• Umsätze: 134,38 Mrd. USD gegenüber 131,63 Mrd. USD Prognose und 121,1 Mrd. USD im 2. Quartal 2022 (11% Wachstum im Jahresvergleich)• Gewinn pro Aktie: 0,65 Dollar gegenüber 0,35 Dollar Prognose (6,7 Milliarden Dollar Nettogewinn)• Operative Marge: 5,7% gegenüber den Prognosen von 3,46%.• Operativer Gewinn: 7,68 Mrd. USD gegenüber den Prognosen von 4,72 Mrd. USD• E-Commerce-Umsatz: 52,97 Mrd. USD gegenüber Prognosen von 52,45 Mrd. USD (4% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)• Umsatz von Amazon Web Services (AWS): 22,14 Mrd. USD gegenüber Prognosen von 21,71 Mrd. USD (12% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)• Werbeeinnahmen: 10,7 Milliarden Dollar (22% Wachstum im Jahresvergleich)• Point-of-Sale (Whole Foods, AmazonGo): 5,02 Mrd. USD gegenüber 4,96 Mrd. USD Prognose (6% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)• Umsatz mit Drittanbietern: 32,3 Mrd. USD (18% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)• Umsatz in Nordamerika: 82,55 Mrd. Dollar gegenüber 79,68 Mrd. Dollar Prognose• Abonnementumsatz (Amazon Prime): 9,89 Mrd. USD gegenüber 9,79 Mrd. USD Prognose (14% Wachstum im Jahresvergleich)• Ausgaben für Versanddienstleistungen: 20,4 Mrd. USD (6% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)Amazon habe die Umsatzprognosen für das dritte Quartal angehoben und sehe sie in einer Spanne von 138 bis 143 Mrd. USD gegenüber den Schätzungen von 138,3 Mrd. USD (9% bis 13% Wachstum im Jahresvergleich). Das Unternehmen schätze den Betriebsgewinn auf 5,5 bis 8 Mrd. USD, also mindestens doppelt so viel wie die 2,5 Mrd. USD in Q2 2022.Die Wall Street habe den stärksten Bericht seit 2021 erwartet und Amazon habe diese Erwartungen mehr als erfüllt. Die Aktionäre dürften sich vor allem über die Verbesserung der Margen freuen, die monatelang als "Achillesferse" des Geschäftsmodells des Unternehmens angeführt worden seien.Der Gewinn von AWS sei im Jahresvergleich zweistellig gestiegen, liege aber immer noch unter dem Wachstum von 33%, das im zweiten Quartal 2022 erzielt worden sei. Es lohne sich jedoch, die Größe von AWS zu berücksichtigen - je größer der Anteil am Cloud-Computing-Markt werde, desto offensichtlicher werde, dass ein Wachstum von mehr als 30% im Jahresvergleich praktisch unmöglich sei. Tatsache sei also, dass sich das Wachstum des AWS-Geschäfts etwas verlangsame (aber immer noch wachse).