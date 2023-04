Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amazon.com steigt in das KI-Rennen ein - Weitere Entlassungswelle? AktiennewsGestern stiegen die Aktien von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) um fast 5%, als das Unternehmen eine KI-Technologie namens "Bedrock" vorstellte, die mit GPT konkurriert, so die Experten von XTB.Wenn die heutigen Quartalszahlen von Banken die Stimmung an der Wall Street unterstützen würden, könnte das Unternehmen seinen Anstieg fortsetzen. In einem Brief an die Aktionäre habe CEO Andy Jassy betont, dass er in der Lage sein werde, die Kosten des Unternehmens zu senken und an sein langfristiges Potenzial glaube.KostenUnter anderem habe Amazon.com seine Politik der kostenlosen Rücksendungen aufgegeben, durch die zusätzliche Kosten entstanden seien. In diesem Jahr werde das Unternehmen eine weitere harte Entscheidung treffen und 27.000 Mitarbeiter entlassen - im März habe es 9.000 Mitarbeiter entlassen. CEO Jassy habe außerdem betont, dass das Unternehmen jeden seiner Geschäftsbereiche separat prüfe, um sicherzustellen, dass die Margen stimmen, um langfristiges Wachstum zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen unter anderem Amazon Care, die medizinischen Dienstleistungen von Amazon Fabric, gestrichen und mehrere stationäre Standorte geschlossen. Den Aktionären sei Jassys Vision gefallen, wonach die besten Zeiten für das Unternehmen erst noch kommen würden.Der CEO des Unternehmens habe die erheblichen Ausgaben für künstliche Intelligenz hervorgehoben, ein Investment-Hit der letzten Monate. Das Unternehmen arbeite an seinen so genannten LLM-Sprachmodellen, die mit ChatGPT von OpenAI und laMDA von Google vergleichbar seien. Sein Produkt Bedrock, das im Bereich der "generativen KI" arbeite, sei ein neuer Dienst in der Amazon Web Services Cloud (der weltweit größten Cloud Computing-Plattform). Er werde zur Generierung von Text und Bildern unter Verwendung von Modellen von Amazon.com und verschiedenen KI-Startups verwende.Amazon.com im H1-Chart: Der Kurs sei an einer Aufwärtstrendlinie abgeprallt, die sich mit dem SMA200 überschneide. Wenn das Momentum der Indices anhalte, könnten die Bullen die Jahreshöchststände bei 112 Dollar pro Aktie testen wollen.Börsenplätze Amazon.com-Aktie: