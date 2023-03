Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

91,02 EUR -2,49% (23.03.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

98,70 USD -1,90% (22.03.2023, 21:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (23.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der US-Konzern steige in Deutschland ins Geschäft mit Fernsehgeräten ein und setze dabei auf die Popularität seiner Sprachassistentin Alexa. Amazon.com betrete damit einen Markt, der sich zuletzt nach einem Aufschwung zu Beginn der Corona-Krise merklich abgekühlt habe.Im vergangenen Jahr sei der Absatz von Fernsehern in Deutschland um gut 15% auf knapp 4,9 Mio. Geräte gefallen. Trotz des rückläufigen Marktes wolle Amazon.com mehrere Preissegmente abdecken. Die Top-Modellreihe mit QLED-Display fange in der kleinsten von vier Bildschirmgrößen bei 600 Euro an. Der günstigste und einfachste Amazon.com-Fernseher sei mit einem Preis ab 280 Euro im Einstiegssegment angesiedelt. Der Konzern betone dabei, dass seine Fire-TV-Abspielgeräte die meistgenutzten Videostreaming-Player im deutschen Markt seien. Das Unternehmen setze bei seinen neuen Fernsehern auf eine Integration von Alexa. Mit dieser Integration setze Amazon.com auf einen wachsenden Trend: Immer mehr Menschen würden Sprachassistenten nutzen, um ihre Geräte zu steuern und Informationen abzurufen.Neben der Integration von Alexa bringe Amazon.com auch seinen Game-Streamingdienst Luna nach Deutschland. Hier könnten Nutzer Videospiele übers Internet nutzen. Mit diesem Angebot möchte das US-Unternehmen v.a. Spieler ansprechen, die keine leistungsstarke Konsole oder einen Gaming-PC besitzen würden, aber dennoch gerne Videospiele spielen möchten.Insgesamt betrete Amazon.com mit seinen neuen Fernsehern und dem Game-Streamingdienst einen hart umkämpften Markt. Das Unternehmen setze dabei jedoch auf seine Stärken: Eine Integration von Alexa und die Verbindung mit anderen Amazon.com-Diensten, wie dem Fire-TV-Player, sollten Kunden anlocken. Nicht nur bei der Produktpalette gebe Amazon.com Gas - auch die Aktie könne nach dem extrem schwachen Jahr 2022 im laufenden Jahr wieder zulegen. Zuletzt sei der Sprung über die 38-Tage-Linie gelungen. Könne sie auch die 200-Tage-Linie knacken, wäre dies ein neues Kaufsignal. "Der Aktionär" bleibe ganz klar zuversichtlich für die Amazon.com-Aktie. Das Kursziel laute 120 Euro. Ein Stopp bei 70 Euro sichere nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com.Aktien von Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link