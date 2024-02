Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe dank der ungebrochenen Nachfrage nach seinem iPhone im Weihnachtsquartal unter dem Strich einen Gewinn von fast USD 34 Mrd. eingefahren. Das seien 13% mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum gewesen. Der Umsatz sei um zwei Prozent auf USD 119,6 Mrd. gestiegen. Es sei das erste Umsatzplus nach vier Quartalen mit Rückgängen gewesen. Apple habe damit einen Rückgang der Erlöse im China-Segment, in das der Konzern das Geschäft in Taiwan und Hongkong einrechne, um rund 13% verdaut. Das iPhone sei erneut die treibende Kraft mit einem Umsatzplus von rund 6% gewesen. Apple sei im vergangenen Jahr nach Berechnungen von Marktforschern erstmals zum weltgrößten Smartphone-Anbieter geworden und habe den langjährigen Spitzenreiter Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) abgelöst. Der iPhone-Umsatz habe über den Erwartungen der Analysten gelegen, die im Schnitt mit USD 68,55 Mrd. gerechnet hätten. Im Dienstleistungsgeschäft, bei den Mac-Computern und dem iPad, habe Apple dagegen die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 1,6% nachgegeben.



Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) habe im Weihnachtsquartal Umsatz und Gewinn dank seines Handelsgeschäfts und der Cloud-Sparte deutlich gesteigert. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um 14% auf USD 170 Mrd. gewachsen. Unter dem Strich sei der Gewinn von rund USD 300 Mio. vor einem Jahr auf USD 10,6 Mrd. gesprungen. In der Cloud-Sparte AWS sei der Umsatz um 13% angestiegen. Die Amazon.com-Aktie habe im nachbörslichen Handel zeitweise um gut fünf Prozent zugelegt.



Das Werbegeschäft von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) laufe weiter auf Hochtouren - und der Facebook-Konzern zahle seine erste Dividende. Der Umsatz sei im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf USD 40,1 Mrd. angestiegen. Unter dem Strich sei der Gewinn sogar von USD 4,7 Mrd. vor einem Jahr auf USD 14 Mrd. gesprungen. Die Quartalsdividende habe Meta Platforms bei USD 0,50 je Aktie angesetzt. Zugleich gebe der Konzern weiterhin viel Geld für die Entwicklung virtueller Welten und der Geräte dafür aus. Anleger hätten sich wiederholt besorgt gezeigt, dass Meta Platforms zu viel Geld für eine Technologie mit ungewissen Gewinnaussichten ausgebe. Die aktuellen Zahlen hätten sie aber mit Begeisterung aufgenommen. Der Kurs der Meta Platforms-Aktie sei im nachbörslichen Handel zeitweise um über 15% Prozent gestiegen. Facebook habe jetzt 2,11 Milliarden täglich aktive Nutzer. Und auf mindestens eine App des Konzerns würden jeden Tag 3,19 Milliarden Nutzer zurückgreifen.



Gleich um 5,6% sei es gestern mit den Aktien von Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) nach oben gegangen. Sie seien von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Roth MKM angetrieben worden. Erfreulich sei die Zuversicht des Wasserstoff-Unternehmens, die Produktion in einem neuen Werk im US-Bundesstaat Georgia hochfahren zu können, habe es zur Begründung geheißen. Ein Hoffnungsschimmer für den nicht so richtig nachhaltig in die Gewinnzone kommenden Wasserstoff-Konzern. (02.02.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) lieferte, ähnlich wie RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE), vorläufige Zahlen über der eigenen Prognosespanne ab, was in einem vorwiegend regulierten Netzgeschäft gar nicht so einfach ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Darüber hinaus habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Konzern mit seinem um Sondereffekte bereinigten Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Der bereinigte Konzernüberschuss belaufe sich 2023 laut vorläufigen Zahlen auf EUR 3,1 Mrd. - nach EUR 2,7 Mrd. im Jahr davor. Die Essener hätten zuvor EUR 2,7 bis 2,9 Mrd. in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs habe nachbörslich um knapp ein Prozent zugelegt.