NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

129,79 USD -1,92% (13.10.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von LYNX:Mit dem Verlust der 50-Tage-Linie hat der Online-Versandriese Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) Mitte September auch seinen bisherigen bullischen Aufwärtstrend aufgegeben, so Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs sei eindeutig durchbrochen worden. Darüber hinaus habe sich eine beträchtliche Kurslücke zwischen etwa 135 und 132 USD aufgetan."Zum Ende der vergangenen Woche versuchten die Bullen nochmals, den Kurs der Amazon-Aktie in diese Region nach oben zu treiben, doch der Widerstand erwies sich als zu robust. Anleger, die zwischenzeitlich in die Bredouille geraten waren, nutzten die leicht höheren Kurse, um Gewinne mitzunehmen. Infolgedessen verbleibt die Aktie vorerst in einer neutralen Verkaufsphase", erkläre Mautz.Die Aussichten für die aktuelle Handelswoche seien äußerst ungünstig. Der Widerstand bei etwa 135 USD sei offensichtlich, und zusätzlich verlaufe hier die 50-Tage-Linie. Während diese Linie während des Aufwärtstrends gerne für Stützungskäufe genutzt worden sei, erweise sich der gleitende Durchschnitt nun als nahezu unüberwindbare Hürde. Solange diese Marke also nicht zurückerobert werden könne, würden die Bären die Oberhand behalten. Weitere Kursrückgänge wären aus der aktuellen Perspektive wohl keine allzu große Überraschung. Die nächsten Quartalsergebnisse würden für den 26. Oktober erwartet. Erst danach werde die Lage neu bewertet werden können. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:123,24 EUR -0,15% (16.10.2023, 12:04)