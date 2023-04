Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amazon gehe in Sachen Cloud-Computing den nächsten Schritt: AWS, die Cloud-Tochter des Konzerns, kooperiere künftig mit De Beers, dem größten Diamantenproduzenten und -händler der Welt. Ziel sei es, künstliche Diamanten zu züchten. Diese maßgeschneiderten Edelsteine sollten die Computernetzwerke revolutionieren.Bei dem Projekt gehe es darum, Daten sicher über längere Strecken zu übertragen, berichte Bloomberg. Die Diamanten wären Teil einer Komponente, mit der die Daten über größere Entfernungen übertragen werden könnten, ohne dass die Übertragung zusammenbreche.Herkömmliche Signalverstärker könnten Informationen in dieser Form nicht verarbeiten, Quantennetzwerke, die bei der Datenübertragung subatomare Materie nutzen würden, aber schon.Ein Diamant sei das härteste und am besten wärmeleitende Material, das in der Natur vorkomme. AWS und De Beers würden deswegen darauf setzen, dass die künstlichen Diamanten hervorragend als Linse funktionieren würden.Klappe der Schritt, würde AWS seine Dominanz im Cloudsektor (33 Prozent Marktanteil) noch weiter ausbauen. Bereits jetzt schätze "Der Aktionär" den Wert der Sparte auf 525 Milliarden Dollar (50 Prozent der Amazon-Marktkapitalisierung). Damit ist AWS ein guter Grund, in Amazon zu investieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Kursziel: 120 Euro, Stopp: 70 Euro. (Analyse vom 06.04.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".