Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

115,60 EUR -0,36% (16.06.2023, 17:28)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

126,9788 USD -0,10% (16.06.2023, 17:15)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (16.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin zu kaufen.Zehn Monate nach der Offerte nehme Amazon in Sachen iRobot-Kauf eine wichtige Hürde. Die britische Kartellbehörde habe am Freitag der Übernahme zugestimmt. Der Kauf werde zu keiner "wesentlichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs" in Großbritannien führen. iRobot könne für Amazon von großem Nutzen sein.Die iRobot-Aktie klettere nach der Entscheidung um 20 Prozent auf 50,36 Dollar, was allerdings immer noch ein gutes Stück unter dem Kaufangebot von Amazon (61 Dollar je Aktie) liege. Jedoch stehe das Ok der US-Handelsbehörde Federal Trade Commission sowie der EU-Kartellbehörden noch aus.Amazon habe im vergangenen August ein Kaufangebot für iRobot abgegeben. Auf den ersten Blick sei fraglich, wie der Hersteller von Saugrobotern ins Amazon-Konzept passe. Doch bei näherem Hinsehen sei klar: Es gehe Amazon aller Wahrscheinlichkeit nach um Daten. Davon könne iRobot eine Menge liefern.DER-AKTIONÄR-Medienpartner Bloomberg Businessweek beschreibe den Nutzen für Amazon so:Amazon könnte seinen Kunden dank iRobot also noch deutlich zielgerichteter Produkte anbieten. Die Amazon-Aktie bleibe für den AKTIONÄR ein Kauf. (Anaylse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link