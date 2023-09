NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

135,74 USD -1,11% (06.09.2023, 18:06)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (06.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:D.A. Davidson & Co. hält an seinem "buy"-Rating für die Aktie on Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und einem Kursziel von 150 US-Dollar fest und erörtert einige der kürzlich vom Unternehmen angekündigten Änderungen im Management.Laut CNBC trete Trent Green die Nachfolge von Amir Dan Rubin als CEO von One Medical an, und D.A. Davidson & Co. sei der Ansicht, dass Amazons Bemühungen im Bereich des Gesundheitswesens als wichtiger zukünftiger Umsatzkatalysator dienen könnten, und schätze eine "mehr als 10 %ige Chance", dass das Unternehmen im Jahr 2026 ein zusätzliches Umsatzwachstum von 100 Basispunkten durch die Nutzung des Gesundheitswesens generieren könne, dessen adressierbarer Gesamtmarkt 19 Milliarden US-Dollar betrage. D.A. Davidson & Co. weise ferner darauf hin, dass CEO Andy Jassy in einem Blog-Post vom 1. September angekündigt habe, dass das Unternehmen drei neue Führungskräfte in seine Senior Leadership Group, das S-Team, aufgenommen habe: Dave Brown (VP, AWS), Aicha Evans (CEO, Zoox), Swami Sivasubramanian (VP, AWS).KI könne ein zukünftiger Katalysator für den Umsatz sein, und D.A. Davidson & Co. behaupte, dass es eine fast 100-prozentige Chance gebe, dass Amazon im Jahr 2026 ein zusätzliches Umsatzwachstum von 100 Basispunkten generieren könne, indem es KI zwischen seinen AWS-bezogenen und E-Commerce-Bemühungen ausnutze.D.A. Davidson & Co. hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Amazon.com-Aktie bestätigt. (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:126,42 EUR -1,27% (06.09.2023, 18:19)