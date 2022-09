Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (21.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Im August habe Amazon.com erklärt iRobot, einen Hersteller von Staubsaugerrobotern, für insgesamt 1,7 Mrd. USD aufzukaufen. Mit der Übernahme erhoffe sich der Onlinehandel- und Cloud-Gigant sein Smart-Home-Angebot weiter auszubauen. Doch auch das Sammeln von Kundendaten könnte ein Ziel sein. Dies habe jetzt die Wettbewerbshüter auf den Plan gerufen.Konkret prüfe nun die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Comission (FTC) die Übernahme. Bereits in der Vergangenheit habe sich die Behörde skeptisch bei Zukäufen großer Tech-Unternehmen gezeigt, da diese oft nicht nur dem Wettbewerb schaden würden. In diesem Fall könnte der Wettbewerb auf dem Markt für Smart-Home-Geräte geschwächt werden.Aber auch in Bezug auf wertvolle Verbraucherdaten werde der Deal kritisch gesehen. Die smarten Saugroboter des Übernahmekandidaten könnten mithilfe von Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz digitale Karten vom Zuhause der Nutzer erstellen.Beide Unternehmen würden laut iRobot mit der FTC kooperieren. Amazon.com habe zudem erklärt, dass man bisher immer gut mit Kundendaten umgegangen sei und die Übernahme nicht zum Sammeln von Informationen über die Wohnungen der Nutzer diene. Auch wenn die beteiligten Unternehmen alles dafür tun würden, den Deal über die Bühne zu bringen, könne die Ermittlung diesen verzögern. Es sei nicht ungewöhnlich, dass solche Untersuchungen bis zu einem Jahr dauern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: