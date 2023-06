Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch am vergangenen Freitag habe es danach ausgesehen, als wäre Amazon seinem Ziel, den Hersteller von Haushaltsrobotern iRobot zu übernehmen, ein ganzes Stück näher gekommen: Die britische Wettbewerbsbehörde habe grünes Licht für den 1,7 Mrd. Dollar schweren Deal gegeben. Heute allerdings würden die Wettbewerbshüter der Europäischen Union dazwischen grätschen.Während die britische Wettbewerbshörde CMA bezüglich der geplanten Übernahme von iRobot keine Bedenken habe, dürfte die europäische Wettbewerbsbehörde wie zuvor bei der geplanten Übernahme von Figma durch Adobe eine vertiefte Überprüfung ankündigen. Bis spätestens zum 06. Juli werde sich die Europäische Kommission mit den Ergebnissen ihrer ersten Untersuchung melden. Eine Phase-2-Überprüfung würde sich daran anschließen - und könnte den Abschluss des Deals um etliche Monate verzögern. Seine Übernahmeabsicht habe Amazon bereits im vergangenen August bekannt gegeben.Hätten die Papiere von iRobot nach der Entscheidung der britischen Kartellwächter am vergangenen Freitag noch um über 20 Prozent zugelegt, falle die Aktie heute um neun Prozent auf 45 Dollar. Gegenüber dem von Amazon angebotenen Übernahmepreis von 61 Dollar pro Anteilsschein bedeute das einen Abschlag von 26 Prozent und verdeutliche damit die hohe Unsicherheit des Marktes, ob der Deal schlussendlich zustande kommen werde.Mit Blick auf die inzwischen zahlreich vorhandenen Alternativen, in den vergangenen Jahren hätten vor allem Konkurrenten aus Fernost, insbesondere Xiaomi mit gleich mehreren Marken, auf den europäischen Markt für Haushalts- und Saugroboter gedrängt, sollte es eigentlich keine Bedenken bezüglich möglicher Nachteile für Verbraucherinnen und Verbraucher geben. Ein Dorn im Auge der europäischen Wettbewerbsbehörde könnte allerdings der Datenschutz sein. Die von intelligenten Haushaltsgeräten gesammelten Daten würden branchenintern als goldwert gelten.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.