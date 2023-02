Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (15.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unverändert zu kaufen.Auch wenn die Amazon-Aktie zuletzt wieder etwas zurückgekommen sei, stehe in diesem Jahr dennoch ein solides Plus von 16 Prozent zu Buche. Für Morgan Stanley sei das Papier damit allerdings noch nicht fair bewertet. Die Investmentbank habe in ihrer Studie vom Mittwoch erklärt, sie bleibe für Amazon bei ihrem bullischen Szenario.Analyst Brian Nowak rechne in diesem damit, dass Amazon den operativen Gewinn im Einzelhandel weiter steigern könne. Der Konzern könne die Abwicklungs- und Versandkosten pro Einheit senken, da er in seine logistischen Überkapazitäten hineinwachse. Für Nordamerika prognostiziere Nowak eine 2024er EBIT-Marge von 3,6 Prozent, die im vierten Quartal auf rund 4,5 Prozent anwachse.Schwerer abzuschätzen sei derweil das Wachstum bei Amazons Cloud-Service AWS, da sich viele Faktoren regelmäßig veränderten. Basierend auf Amazons monatlichem AWS-Modell schätze Nowak jedoch, dass die Umsätze in den kommenden Quartalen im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen würden. Im vierten Quartal beschleunige sich das Wachstum dann wieder, bevor es 2024 bei 19 Prozent liege.Das Kursziel für Amazon belasse die US-Bank bei 150 Dollar und sehe damit noch rund 50 Prozent Potenzial. Dementsprechend rate Morgan Stanley auch weiterhin zum Kauf der Aktie.Für den "Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com daher weiterhin ein Kauf, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Kursziel: 120 Euro. (Analyse vom 15.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".