Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

78,59 EUR -0,37% (30.12.2022, 10:36)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

84,18 USD +2,88% (29.12.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Für die Amazon-Aktie gehe ein hartes Jahr zu Ende. Seit Jahresbeginn stehe dem Titel ein Verlust von rund 50 Prozent zu Buche. Auch wenn der mittelfristige Abwärtstrend intakt sei, so habe der Kurs zumindest am Donnertag eine enorm wichtige Marke verteidigen können. Die Gefahr vor weiteren Rücksetzern sei jedoch noch nicht gebannt.Die Lage bei der Amazon-Aktie habe sich immer weiter zugespitzt. Während die massive Unterstützungszone bei der 100-Dollar-Marke über dem Jahresverlauf gehalten habe, sei sie Ende Oktober schließlich final unter diesen Support gefallen. Auch ein Rückeroberungsversuch Mitte November sei gescheitert.Nun sei der Kurs am Mittwoch bis an die starke Unterstützung am 2020er Tief bei 81,30 Dollar gefallen, habe diese Marke am Donnerstag aber erfolgreich verteidigt. Auch wenn das positiv zu werten sei, sei aus charttechnischer Sicht noch immer Gefahr in Verzug. So seien die gängigen Oszillatoren, wie beispielsweise der RSI, nicht überverkauft. Auch die Abwärtstrendintensität sei hoch, sodass die Chance auf weitere Rücksetzer noch immer gegeben sei. Werde das 2020er Tief innerhalb der nächsten Handelstage nun doch nach unten durchbrochen, sollten sich Anleger auf einen Anlaufen des nächsten Supports im Bereich um 75 Dollar einstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: