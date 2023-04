Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

97,60 EUR +2,56% (27.04.2023, 12:02)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

104,94 USD +2,31% (26.04.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon gebe im Zuge seiner Sparmaßnahmen das Geschäft mit Fitness-Trackern auf. Die 2020 gestartete Produktlinie mit dem Namen Halo habe Armbänder und ein im September vorgestelltes Gerät umfasst, das Daten zum Schlaf aufzeichne. Mit dem Schritt würden auch Entlassungen verbunden sein.Fitness-Tracker, die etwa verbrauchte Kalorien zählen und den Puls messen könnten, seien einst geboomt, seien inzwischen aber stark von Computer-Uhren mit mehr Funktionen zurückgedrängt worden.Amazon habe versucht, in dem schwierigen Geschäft mit ungewöhnlichen Innovation zu punkten: So sollte das erste Halo Band die Stimmung von Nutzern durch die Analyse ihrer Stimme erkennen. Der Schlaftracker Halo Rise habe auf kontaktlose Radar-Technik gesetzt.CEO Andy Jassy führe damit seinen Schrumpfkurs konsequent fort. Der CEO habe bereits den Abbau von 27.000 Arbeitsplätzen beschossen. Sparten, die kein Geld verdienen würden und dies auf absehbare Zeit auch nicht tun würden, sollten verkleinert werden oder ganz verschwinden.Amazon sei zu aufgebläht gewesen, unter Jassy ändere sich das jetzt Schritt für Schritt. Nun heiße es bei dem Konzern: weniger aggressives Wachstum, mehr Profitabilität. Wie weit die Sparmaßnahmen bereits greifen, wird die Börse am Donnerstag nachbörslich sehen, wenn Amazon die Q1-Zahlen bekannt gibt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link