Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ein Basisinvestment.Die Inflation sei hoch, die Leute würden in den kommenden Monaten vermutlich verstärkt ihr Geld zusammenhalten. Doch Amazon rechne offensichtlich trotzdem mit einem starken Weihnachtsgeschäft. Der E-Commerce-Gigant stelle für das vierte Quartal 150.000 Saisonkräfte ein. Konkurrent Walmart sei viel zurückhaltender.Amazon reagiere auf die angespannte Situation auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt, indem das Unternehmen seinen Lagerarbeitern und Lieferanten ein durchschnittliches Anfangsgehalt von 19 nach zuvor 18 Dollar je Stunde bezahle. Zudem biete Amazon Einstiegsprämien je nach Region von 1.000 bis 3.000 Dollar.Das belaste zwar die Margen, sei aber angesichts der aktuellen Schwierigkeiten, gutes Personal zu finden, unausweislich. Zudem stelle dieses Quartal Amazon vor besondere Herausforderungen, da zum ersten Mal in der Geschichte des Konzerns ein zweites Prime-Event im Jahr stattfinde.Walmart, größter Wettbewerber Amazons in den USA, habe in der vergangenen Woche die Einstellung von 40.000 Saisonkräften bekannt gegeben. 2021 seien es noch 170.000 befristete Verträge zu Weihnachten gewesen.Die Amazon.com-Aktie bleibt für den "Aktionär" ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: