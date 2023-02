Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

103,28 EUR +7,91% (02.02.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

112,91 USD +7,38% (02.02.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.02.2023/ac/a/n)



Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Sowohl Amazon als auch Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) hätten ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht sowie einen Ausblick auf das neue Jahr gegeben. Amazon habe dabei beim Umsatzausblick, Alphabet beim Umsatz im vergangenen Quartal sowie mit Sonderbelastungen enttäuscht. Auch Apple könne die Erwartungen nicht erfüllen. Alle drei Werte stünden deswegen nachbörslich deutlich unter Druck. Amazon verliere derzeit 6,4 Prozent, Alphabet 6,3 Prozent und Apple gut 4 Prozent.Der weltgrößte Online-Händler Amazon habe im Weihnachtsquartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Die Erlöse hätten in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 149,2 Milliarden Dollar (136,7 Milliarden Euro) zugelegt, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Experten hätten mit deutlich geringerem Wachstum gerechnet. Höhere Kosten hätten den Betriebsgewinn jedoch von 3,5 Milliarden auf 2,7 Milliarden Dollar schrumpfen lassen.Das Nettoergebnis habe sogar nur 278 Millionen Dollar betragen, was jedoch vor allem an einer Wertkorrektur der Beteiligung am kriselnden Elektroautobauer Rivian ( ISIN US76954A1034 WKN A3C47B ) gelegen habe.Bei Anlegern seien die Zahlen nicht gut angekommen: Die Aktie sei nachbörslich zeitweise um 6 Prozent gefallen.Beim Ausblick fürs laufende Quartal habe Amazon mit einer Umsatzprognose von 121 Milliarden bis 126 Milliarden Dollar und einem erwarteten Betriebsgewinn zwischen null und vier Milliarden enttäuscht. Zudem sei das wichtige Cloud-Geschäft nicht so stark wie erhofft gewachsen.Alphabet habe ebenfalls die Erwartungen verfehlt. Der Umsatz habe bei 76,05 Milliarden Dollar nach 75,33 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal gelegen. Erwartet worden seien 76,53 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie sei auf 1,05 Dollar nach 1,53 Dollar im Vorjahresquartal gefallen. Hier hatten Analysten im Vorfeld 1,18 Dollar je Aktie erwartet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)