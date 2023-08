NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (04.08.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Nicht nur aufgrund der gestern Abend veröffentlichten Quartalszahlen sei die Amazon-Aktie heute einen besonderen Blick wert. Auch unter charttechnischen Gesichtspunkten sei der Technologietitel derzeit sehr spannend. Doch der Reihe nach: In den letzten Wochen sei das Papier mehrfach an dem hartnäckigen Widerstand in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 133,80 USD) gescheitert. Um die Rally seit Herbst vergangenen Jahres fortzusetzen, bedürfe es deshalb eines Spurts über die langfristige Glättung. Der holprige Start in den August liefere möglicherweise einen Vorgeschmack auf eine oftmals festzustellende saisonale Sommerdelle, zumal auch der RSI zuletzt seinen oberen Extrembereich verlassen und damit ein neues Ausstiegssignal generiert habe. Deshalb sei die Gefahr eines Scheiterns am Durchschnitt der letzten 200 Wochen ebenfalls gegeben.Als Signalmarke definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in diesem Zusammenhang die Tiefs der letzten Wochen bei rund 126 USD. Zusammen mit dem Hoch vom Juni 2022 bei 128,99 USD entstehe hier eine wirklich wichtige Schlüsselzone. Bei einem Abgleiten unter diese Bastion dürfte sich eine klassische Sommerkorrektur tatsächlich Bahn brechen. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:126,78 EUR +7,62% (04.08.2023, 08:48)