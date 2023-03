Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (07.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Trotz der positiven Vorwoche im Technologie-Index NASDAQ habe die Amazon.com-Aktie kaum Boden gutgemacht. Auch zum Auftakt der neuen Handelswoche habe sie relative Schwäche gegenüber ihrem Vergleichsindex gezeigt. Doch schon bald rücke eine signifikante Unterstützungszone in den Fokus, die die Wende bedeuten könnte.Der Unterstützungsbereich erstrecke sich von der psychologisch wichtigen Marke bei 90 USD über das Vorjahrestief bei 85,87 USD bis zum Verlaufstief bei 81,43 USD. Dieser Bereich wäre prädestiniert, um eine Trendwende einzuleiten. Gelinge es den Bullen das Ruder herumzureißen, sei das erste Ziel den GD50 bei 94,63 USD zurückzuerobern. An dieser Marke sei die Aktie zuletzt gescheitert. Schaffe das Papier den Sprung darüber, sollten bald wieder dreistellige Zahlen auf dem Kurszettel stehen. Gefährlich werde es für die Amazon.com-Aktie, sobald das Verlaufstief bei 81,43 USD unterschritten sei. In diesem Fall drohe sogar ein Rutsch in Richtung des Tiefs von 2018 bei 65,35 USD.Die Amazon.com-Aktie befinde sich in einem entscheidenden Bereich. "Der Aktionär" bleibe optimistisch mit einem Kursziel von 120 Euro. Dennoch könnte die Stimmung bei Kursen unterhalb der Verlaufstiefs schnell kippen, weshalb Anleger den Stopp bei 70 Euro beachten sollten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link