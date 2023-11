Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

133,64 EUR -0,93% (28.11.2023, 19:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

146,91 USD -0,56% (28.11.2023, 19:20)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amazon habe am Dienstag auf der Amazon Web Services' Reinvent Konferenz in Las Vegas eine spannende Neuerung präsentiert: Einen Chatbot namens Q, der speziell für den Einsatz am Arbeitsplatz entwickelt worden sei. Diese Innovation markiere Amazons jüngsten Vorstoß, um im Bereich der Produktivitätssoftware mit Größen wie Microsoft und Google mitzuhalten.Q trete ein Jahr nach dem Launch des von Microsoft unterstützten Startups OpenAI mit seinem Chatbot ChatGPT in Erscheinung, der für sein generatives künstliches Intelligenz-Tool bekannt sei, das menschenähnliche Texte generiere. Qs anfänglicher Fokus liege darauf, den Nutzern die vielfältigen Funktionen von AWS näherzubringen. Die Nutzer könnten mit Q in Kommunikations-Apps wie Slack von Salesforce und in Textbearbeitungsanwendungen von Softwareentwicklern interagieren, so Adam Selipsky, CEO von AWS, während der Veranstaltung.Ein besonderes Merkmal von Q sei die Fähigkeit, automatisch Änderungen am Quellcode vorzunehmen, was den Entwicklern Arbeit abnehme. Laut Selipsky werde der Service in der Lage sein, sich mit über 40 Systemen zu verbinden. Dazu würden Microsoft 365, Dropbox, Salesforce und Zendesk sowie Amazons eigener S3-Datenspeicherdienst gehören. Nutzer könnten auch Dokumente hochladen und Fragen stellen, während sie mit Q interagieren würden.Steven Dickens, Vizepräsident und Praxisleiter bei Futurum Group, einem Technologieforschungsunternehmen, sei der Meinung, dass "AWS Q für AWS-Kunden, die eine Fülle von teilweise überlappenden Serviceoptionen zu navigieren haben, ein Game Changer sein wird." Er erwarte, dass Q in den kommenden Monaten sowohl von Entwicklern als auch von Cloud-Administratoren weit verbreitet eingesetzt werde."Der Aktionär", der die Aktie seit Januar wieder auf der Empfehlungsliste hat (Performance: +50 Prozent), bleibt für Amazon klar bullish, so Timo Nützel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link