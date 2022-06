Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem erst kürzlich das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in Amerika aufgehoben wurde, verkündete Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) gestern eine Einkaufsbeschränkung für Verhütungspillen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) (-0,7%) habe gestern Abend verkündet, den Vertrag von CEO Bob Chapek zu verlängern. Der kurz vor Corona-Beginn eingestellte Geschäftsführer solle das Unternehmen nun für weitere drei Jahre leiten.Bei Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) hingegen gebe es einen Führungswechsel. Der aktuelle CEO trete zurück und überlasse dem ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführer von Google, Bill Ready, das Ruder. Damit sollten die Weichen nun endgültig in Richtung Onlinehandel gestellt werden. Kurzzeitig sei die Aktie nachbörslich um 9% angestiegen. (29.06.2022/ac/a/m)