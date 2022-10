Es würden Ungereimtheiten bleiben: Laut deutscher Amazon.com-Homepage sei Amazon EU S.à r.l. Kreditvermittler gemäß Paragraf 34c Gewerbeordnung (GewO), zugelassen bei der IHK für München und Oberbayern in München. "Automatisch schlägt die Luxemburger Zulassung ohnehin nicht auf die in Deutschland übliche Zulassung nach Paragraf 34d GewO durch", sage Mona Moraht, Referatsleiterin Gewerberecht beim DIHK, auf Nachfrage von "FONDS professionell ONLINE".



Im Bereich der Versicherungsvermittlung sei es so, dass die Luxemburger Aufsichtsbehörde dem DIHK - und in anderen Ländern der dort zuständigen Behörde - eine sogenannte Notifizierung zusende. "Der Erhalt wird von uns bestätigt, erst dann darf der Vermittler in Deutschland tätig werden", so Moraht. Eine solche Notifizierung habe die Behörde noch nicht erreicht.



Amazon.com gebe sich zugeknöpft



Zuständig bleibe ohnehin die Aufsichtsbehörde in Luxemburg. "Ein öffentliches Register für Versicherungsvermittler aus dem EU/EWR-Ausland gibt es in Deutschland leider nicht", stelle Moraht klar. Es reiche der Eintrag im Register des Heimatstaates und dort der Hinweis auf beispielsweise Deutschland.



Amazon.com selbst gebe sich auf Nachfrage der Redaktion zugeknöpft. Auf die Frage, ob man nun tatsächlich in Deutschland als Versicherungsmakler durchstarte oder nicht, habe eine Sprecherin geantwortet: "Im Moment konzentrieren wir uns auf die Einführung des Amazon-Insurance-Store in Großbritannien. Mehr gibt es im Moment nicht über zukünftige Pläne zu berichten." Damit gehe das Rätselraten zunächst weiter, ob und wann der Internet-Gigant in Konkurrenz zu angestammten Versicherungsmaklern trete.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

114,16 EUR -0,56% (27.10.2022, 15:11)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

113,76 EUR -3,61% (27.10.2022, 14:57)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

115,66 USD -4,10% (26.10.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (27.10.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com als Versicherungsmakler zugelassen? AktiennewsDer Online-Versandhändler Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weitet seine Assekuranz-Aktivitäten aus und hat nun wohl eine Zulassung als Versicherungsmakler erhalten, die auch für Deutschland gilt, so die Experten von "FONDS professionell".Oder doch nicht?Amazon.com, größter Online-Marktplatz der Welt, starte in Kürze einen Versicherungs-Shop in Großbritannien. Bis zum Jahresende sollten Hausrat- und Wohngebäudepolicen der Versicherer Ageas UK, Co-op und Allianz erhältlich sein, heiße es. Im kommenden Jahr könnten weitere Versicherer folgen. Bei Abschluss durch Amazon.com-Kunden erhalte Amazon.com Provisionen von den Versicherern.Kaum sei die Nachricht verbreitet gewesen, sei der nächste Paukenschlag gefolgt: Amazon.com habe sich in Luxemburg als Versicherungsmakler registrieren lassen, habe am Freitag als erstes das Fachmagazin "Versicherungsbote" berichtet. Das Luxemburger Vermittlerregister (Commissariat aux Assurances) führt Amazon EU S.à.r.l. (externer Link) unter "Sociétés de Courtage", also als Maklerunternehmen. Abgesehen davon würden manche Ungereimtheiten bleiben.Zulassung auch in DeutschlandWie aus der Zulassung immerhin definitiv hervorgehe, gelte die Dienstleistungsfreiheit nicht nur für Luxemburg, sondern auch für Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen und Portugal. Die Zulassung betreffe sämtliche Nicht-Leben-Produkte.Lange sei spekuliert worden, ob und wie sich der Internet-Gigant auf dem deutschen Versicherungsmarkt engagieren würde. In Interviews von "FONDS professionell" mit Versicherungsvorständen sei dies auch immer mal wieder zur Sprache gekommen. Zuletzt habe Rainer Jacobus, Vorstandschef der Ideal, 2021 auf die Frage, ob Amazon.com Maklern das Wasser abgrabe, geantwortet: "Nein, Makler sind viel näher an ihren Kunden - vor Ort, oft über Generationen, mit persönlichem Einsatz und häufig auch am Wochenende."Für Amazon.com sei der Versicherungsmarkt aber keineswegs Neuland. Unter anderem biete der Handelsriese im Heimatmarkt USA seinen "Amazon-Flex"-Fahrern kostenfreien Kfz-Versicherungsschutz während der Lieferfahrten an und verpflichte inzwischen seine Händler zum Abschluss einer Produkthaftpflichtversicherung.Die Bedingungen würden durch Amazon.com selbst festgelegt. Das Unternehmen greife darüber hinaus in den Schadenregulierungsprozess der Versicherer ein, wenn diese nicht binnen einer gewissen Frist die Schäden regulieren würden.Garantie-Verlängerung per Versicherung längst in DeutschlandBereits im April 2016 habe der Online-Riese die Dienstleistung "Amazon Protect" in Großbritannien an den Start gebracht. Damit lasse sich die Garantie für Elektrogeräte und andere Produkte, die über Amazon.com bestellt würden, auf bis zu fünf Jahre verlängern. Später seien unter anderem Deutschland, Italien und Spanien gefolgt. Hierzulande sei "Amazon Protect" seit Mai 2016 abschließbar - Produktgeber sei unter anderem die britische Warranty Group. Auch mit der Ergo und deren Konzernmutter Munich Re kooperiere Amazon.com.Der Schritt zu einem Angebot an eigenständigen Versicherungen in Deutschland scheine damit näher gerückt - egal ob als Risikoträger oder via "White-Label"-Modell. Vermittler sei man ja nun schon. Ob die Luxemburger Zulassung automatisch auf die in Deutschland übliche Zulassung nach Paragraf 34d Gewerbeordnung durchschlage, lasse sich aktuell nicht prüfen: Nach einer Cyberattacke am 10. August sei das DIHK-Vermittlerregister noch immer lahmgelegt.Zulassung als Kreditvermittler