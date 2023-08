Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

129,70 EUR +10,10% (04.08.2023, 18:43)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

142,90 USD +10,85% (04.08.2023, 18:28)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein guter Wochenabschluss bahne sich an: Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli habe an der Wall Street und den NASDAQ-Börsen am Freitag für leichten Optimismus gesorgt. Einige Investoren würden die durchwachsenen Arbeitsmarktdaten dahingehend interpretieren, dass ein Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein sollte.Allerdings gebe es auch skeptischere Stimmen. Die Quartalsberichte von Apple und Amazon hätten keine klaren Impulse geliefert. Der bekannteste Wall Street-Index Dow Jones Industrial sei im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 35.339,54 Punkte gestiegen, womit im Wochenverlauf aktuell ein moderater Verlust zu Buche stehe. Der marktbreite S&P 500 ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) habe 0,31 Prozent auf 4.515,67 Zähler gewonnen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sei um 0,25 Prozent auf 15.391,61 Punkte gestiegen. Sein Wochenverlust betrage damit aktuell etwas mehr als 2 Prozent.Der US-Arbeitsmarkt habe im Juli ein durchwachsenes Bild gezeichnet. Er sei zwar insgesamt robust geblieben, habe aber zugleich auch eine Abschwächung angedeutet. So sei der Anstieg der Beschäftigtenzahl hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Arbeitslosenquote gesunken sei. Das Lohnwachstum sei solide geblieben.Laut Dirk Chlench, Analyst bei der LBBW, kristallisiere sich langsam eine angesichts der zurückliegenden Leitzinsanhebungen der US-Notenbank FED "überfällige" Abschwächung heraus. Er sehe daher das Ende der Fahnenstange für die Zinsschritte erreicht. Ulrich Wortberg von der Helaba indes habe auf die robuste Lohnentwicklung verwiesen, die den Kampf gegen die Inflation erschwere. Ihm zufolge dürfte die FED daher noch kein Ende der Leitzinsanhebungen ausrufen, sondern sich alle Türen offen halten.Die Quartalsberichtssaison in den USA habe ihren Höhepunkt inzwischen hinter sich. Vor allem in der Technologiebranche sei sie stark gelaufen. Von den Technologieunternehmen, die bisher ihre Quartalsberichte vorgelegt hätten, hätten knapp 90 Prozent die Marktschätzungen übertroffen, wie aus Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg hervorgehe. Dass sich das allerdings nicht nachhaltig in den Kursen niedergeschlagenen habe, habe Gregory Halter, Forschungsdirektor beim Carnegie Investment Counsel, damit begründet, dass die Kursgewinne im bisherigen Jahresverlauf die Bewertungen auf Niveaus angehoben hätten, die zuletzt bei einem Leitzinsniveau um null Prozent gesehen worden seien. WKN 969420 ) um 3,2 Prozent abgesackt sei, hätten Amazon als einer der Spitzenwerte im NASDAQ-Auswahlindex 9,5 Prozent gewonnen und ein Zwölfmonatshoch erreicht. Die Apple-Papiere hätten allerdings zuletzt im Juli ein Rekordhoch erreicht.Mit dem zweiten Quartal habe Amazon einen Wendepunkt markiert, habe UBS-Analyst Lloyd Wamsley geschrieben. Das Unternehmen habe bei den Handelsumsätzen, den Online-Dienstleistungen und den Margen überzeugt. Zudem habe das Management darauf hingewiesen, dass die Handelsmargen und Web-Dienstleistungen noch Potenzial nach oben hätten. Von durchwachsenen Zahlen sei mit Blick auf den iPhone-Hersteller gesprochen worden.Für die Aktien von Amgen sei es im S&P 100 um 5,1 Prozent nach oben gegangen. Der Biotech-Konzern schraubte zur Vorlage überraschend starker Quartalszahlen seine Umsatz- und Gewinnerwartungen (EPS) an das laufende Geschäftsjahr 2023/24 erneut leicht nach oben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".