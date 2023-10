Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (13.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Gleich zwei positive Nachrichten hätten der Amazon.com-Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt Auftrieb verliehen. Erstens sei das Shopping Event "Prime Deal Days" besser als im Vorjahr verlaufen. Zweitens hätten die Analysten von Goldman Sachs ihr "Buy"-Rating bestätigt."Die Prime Deal Days waren ein starker Start in die Weihnachts-Shopping-Saison. Sie boten Prime-Mitgliedern eine exklusive, frühe Gelegenheit zum Sparen und übertrafen unsere Erwartungen", habe Doug Herrington, CEO von Worldwide Amazon Stores gesagt. "Dieses Event übertraf das letztjährige Festtags-Auftakt-Event, wobei in diesem Jahr mehr Prime-Mitglieder einkauften."Konkrete Zahlen habe Amazon zwar kaum verraten, außer dass 150 Millionen Waren bei Dritthändlern auf der E-Commerce-Plattform gekauft worden seien, während es im Vorjahr nur 100 Millionen gewesen seien. Die Marktforscher von Numerator würden zudem schätzen, dass der durchschnittliche Wert der einzelnen Bestellung mit 53,47 Dollar leicht über dem Vorjahr gelegen habe.Am Vormittag habe dann auch Goldman Sachs sein Kaufvotum für die Amazon.com-Aktie bestätigt. Die Analysten hätten geschrieben: "Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Amazon und weisen weiterhin darauf hin, dass die Aktie ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis innerhalb des E-Commerce-Sektors aufweist." Konkret sähen sie ein attraktives Verhältnis von 2:1 zwischen Aufwärts- und Abwärtsrisiken.Das erfolgreiche Shopping-Event gebe der Amazon.com-Aktie Aufschwung und zeige, dass der E-Commerce-Konzern mit seinen Prime-Kunden ein attraktives Ökosystem geschaffen habe, das noch reichlich Wachstumspotenzial aufweise.Das im Vergleich zu anderen Tech-Playern relativ geringe Risiko biete in Kombination mit der historisch günstigen Bewertung weiterhin reichlich Kurspotenzial für die Amazon.com-Aktie.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)