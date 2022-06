Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (23.06.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nach wie vor zu kaufen.Amazon habe mit den Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2022 ein enttäuschendes Ergebnis präsentiert und insbesondere mit dem überraschend ausgewiesenen Verlust massivst unter den Markterwartungen gelegen. Allerdings sei dies der hohen Abschreibung der Rivian -Beteiligung geschuldet gewesen, wenngleich aber auch ohne diese die Erwartungen klar verfehlt worden wären.Auch der Ausblick auf das zweite Quartal habe für keinen Freudentaumel unter den Investoren gesorgt, zumal er ebenfalls unter den Erwartungen ausgefallen sei. Zurückzuführen sei dies einerseits auf die rekordhohe Inflation, die sich neben der allseits bekannten Lieferkettenproblematik ebenfalls klar negativ auf die Kostenseite (Treibstoff, Gehälter etc.) des Konzerns niederschlagen dürfte.Um wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten, werde Amazon die höheren Kosten nicht vollends an die Kunden weitergeben, was kurzfristig die Erträge beeinträchtigen dürfte. Zudem sei davon auszugehen, dass das aktuell aggressive Vorgehen der internationalen Notenbanken die wirtschaftliche Entwicklung einbremsen (Stagflation- bzw. Rezessionsangst) werde, wodurch sich die Kunden wohl auch in ihren Konsumausgaben tendenziell zurückhalten würden.Das Glanzlicht sei und bleibe aber die Cloudsparte. Nicht nur, dass die Wachstumsdynamik weiterhin sehr stark sei, handele es sich bei diesem Segment auch um eine Cash-Cow mit einer satten operativen Marge von 35,3%. Wie sich schon in den letzten Quartalen abgezeichnet habe, habe der klassische Onlinehandel auch im abgelaufenen Quartal Verluste gemacht, die nur durch das immer wichtiger werdende Cloud-Geschäft von Amazon Web Services (AWS) hätten ausgeglichen werden können. Damit wandele sich der Onlinehändler immer mehr zum Technologie-, Werbe- und Plattformunternehmen, wobei Amazon mittlerweile das meiste Geld mit AWS und Werbung erwirtschafte.Unterm Strich lasse sich festhalten, dass Amazon die aktuell höheren Kosten im Sinne der Kundezufriedenheit und Kundenbindung nicht aggressiv auf die Produktpreise aufschlagen werde. Bis zu einem gewissen Grad dürfte dies aber von bereits getätigten bzw. noch kommenden Preiserhöhungen für z.B. die Prime-Mitgliedschaft bzw. anderen Abo-Diensten (Musik-Streaming) kompensiert werden. Auch wenn das Q1-Ergebnis sowie der Ausblick auf das zweite Quartal keinen Grund zur Freude bereiten würden, würden vor allem in Anbetracht der ungebrochenen Dynamik des AWS-Segments sowie generell der immer größer und wichtiger werdenden Dienstleistungsparte die Zukunftsaussichten weiterhin klar positiv bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.