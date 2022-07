Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

110,68 EUR -0,54% (12.07.2022, 11:29)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

111,10 EUR -0,43% (12.07.2022, 11:17)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

111,75 USD -3,28% (11.07.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (12.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Amazon wolle das bargeldlose, bequeme Bezahlen ausweiten. Der E-Commerce- und Cloudkonzern setze seine smarten Einkaufswagen, Dash Carts genannt, nun laut "CNBC" bei Whole Foods ein. In Kürze bringe Amazon eine größere Version des Dash Carts auf den Markt - und sende damit eine klare Botschaft an die Wettbewerber."Zeit ist Geld" - der Spruch sei zwar uralt, aber immer noch völlig korrekt. Zeitsparen sei für viele Menschen das A und O - schließlich gebe es unzählige Möglichkeiten, seine Freizeit nett und sinnvoll zu nutzen.Amazon habe das längst verstanden. Der Konzern bemühe sich seit Jahren um Effizienz bei den Kunden. Der Smart Speaker Alexa etwa solle den Nutzern jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Wenige Worte würden genügen - und Alexa bestelle, lese vor, spiele ab.Zeitverschwendung sei für Amazon - und für viele Millionen Menschen - an der Supermarktkasse zu stehen und zu warten, bis man endlich dran sei. Deswegen setze Amazon bei Amazon Go längst auf Bezahlen im Eiltempo: Die Kunden würden einchecken, den Einkaufswagen befüllen und den Laden verlassen. Die Rechnung werde automatisch vom Konto abgebucht.Die Dash Carts würden genauso funktionieren: Die Einkaufswagen, die Amazon 2020 angekündigt habe, seien mit Kameras ausgerüstet. Mittels Computer-Vision-Technologie erkenne das System, welche Waren der Kunde in den Wagen lege. Das System verfüge auch über eine Waage und wiege etwa Obst und Gemüse.Aktuell gebe es weltweit knapp 5.000 vollautomatische Bezahlsysteme in Supermärkten. Vor vier Jahren seien es gerade einmal 350 gewesen. Laut "Business Insider" sollten es 2024 bereits 10.000 vollautomatische Kassen sein.Laut einer Studie von Forrester Research und Digimarc sei es für 40 Prozent der Amerikaner wichtig, dass sie nicht zu lange an der Kasse im Supermarkt warten müssten. Für viele sei das sogar bedeutender als günstige Preise. Amazon erhöhe mit den Dash Carts den Druck auf die Konkurrenz und könnte den Rivalen etliche, vielbeschäftigte Kunden abspenstig machen.DER AKTIONÄR bleibe für die Amazon.com-Aktie bullish. Das Ziel lautet 150 Euro, der Stopp sollte bei 85 Euro gesetzt werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2022)