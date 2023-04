Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

96,79 EUR -0,58% (24.04.2023, 09:53)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

106,96 USD +3,03% (21.04.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (24.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An diesem Donnerstag (nachbörslich) würden die Anleger erfahren, wie sich Amazon im ersten Quartal geschlagen habe und wie der E-Commerce- und Cloudspezialist die Geschäfte in den kommenden Monaten einschätze. Ein Blick auf die kurzfristige Kursentwicklung zeige: Der Markt traue Amazon eine positive Überraschung zu.Amazon habe die vergangene Woche mit einem Kursplus von drei Prozent beendet. Damit sei dem Titel der Sprung über die Tiefs von Mai und Juni 2022 gelungen. Zudem kratze Amazon nun an der 200-Tage-Linie – ein Break über diese Marke wäre dies ein starkes Kaufsignal. Dann könnte es rasch aufwärts gehen bis auf 120 Dollar.Bereits jetzt verlaufe 2023 an der Börse ausgesprochen erfolgreich für Amazon: Seit Jahresbeginn liege die Aktie mit 27 Prozent im Plus, während der NASDAQ 100 lediglich 19 Prozent zugelegt habe.Am Donnerstag komme es auf zwei Faktoren an: 1. Wie komme Amazon in Sachen Kosteneffizienz voran? 2. Wie viel Schwung habe AWS in einer Zeit, in der viele Firmen die Ausgaben für IT-Infrastruktur heruntergefahren hätten? Könne Amazon überzeugen, stünden die Zeichen klar auf Fortsetzung der Rally und Amazon würde die historische Unterbewertung (das bereinigte KGV für 2023 liege aktuell bei Amazon 42, das historische KGV der vergangenen zehn Jahre betrage 76) abbauen.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel /genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link