NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

135,39 USD +0,33% (01.08.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (02.08.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce- und Cloudkonzerns Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Im Vorfeld der Unternehmenszahlen hätten sie zuletzt bei der Amazon.com-Aktie die Ausprägung eines möglichen Doppelbodens diskutiert. Inzwischen habe das Papier die entscheidenden charttechnischen Hürden in Form der 38,2%-Korrektur des letzten Abwärtsimpulses (127,89 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 128,01 USD) und dem Junihoch (128,99 USD) überspringen können, sodass die untere Umkehr gelungen sei. Aus deren Höhe ergebe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 28 USD bzw. ein Kursziel im Bereich der Tiefpunkte bei rund 156 USD. Vielversprechend gestalte sich derzeit auch die Konstellation bei diversen Indikatoren. Dem Beispiel des jüngsten, auf historisch niedrigem Niveau entstandenen, MACD-Kaufsignals, sei in der letzten Woche der RSI gefolgt. So habe der Oszillator den seit Sommer 2020 bestehenden Baissetrend zu den Akten legen können. Unter Risikogesichtspunkten gebe die aktuelle Ausbruchssituation Anlegern die Gelegenheit, den Stop-Loss für bestehende Engagements nachzuziehen. Die o. g. Schlüsselmarken bei rund 128 USD seien dabei als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie:131,78 EUR -0,17% (02.08.2022, 08:58)XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:134,10 EUR +1,42% (01.08.2022, 17:35)