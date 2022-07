XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

120,50 EUR +0,42% (25.07.2022, 15:32)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

122,92 USD +0,42% (25.07.2022, 15:35)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (25.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Woche der Wahrheit für den Onlinehandel- und Cloud-Giganten. Am Donnerstag lege der US-Konzern seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Die Börse sei v.a. gespannt darauf, welche Fortschritte Amazon.com nach dem ersten Quartal in Sachen Kostensenkung gemacht habe. Die Cloudsparte AWS sollte weiterhin stark unterwegs sein.Amazon.com-CEO Andy Jassy habe im Mai gesagt, sein Unternehmen arbeite hart daran, die hohen Kosten im Zusammenhang mit der Inflation, der Corona-Krise und anderen Faktoren in den Griff zu kriegen. Laut Jassy konzentriere sich der E-Commerce- und Cloud-Gigant auf die Rückkehr zu einem "gesunden Rentabilitätsniveau". Amazon.com werde die Kosten überall dort senken, wo es möglich sei. Eine bedeutende Maßnahme habe der Konzern im April umgesetzt: Drittverkäufer in den USA müssten eine Gebühr von 5% zahlen, wenn sie Amazons Versand- und Lagerdienste nutzen wollten.Amazon.com sei mit einem 2023-KGV von 30 historisch günstig bewertet. Heiße: Die Erwartungen an die Quartalszahlen und den Ausblick seien nicht besonders hoch, womit sich positives Überraschungspotenzial ergebe, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2022)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:120,60 EUR +0,58% (25.07.2022, 15:48)