Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Prime Day habe begonnen - und bei Amazon würden massenhaft Kundenbestellungen einlaufen. Justin Post, Analyst bei der Bank of America, erwarte, dass das Shoppingevent stärker ausfallen werde als im Vorjahr. Amazon habe bekannte Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz - und dieser Faktor sei nun dazugekommen.Laut Post sei es der erste Prime Day, bei dem Amazon auf ein regionales Logistiknetzwerk zurückgreifen könne. "So kann der Konzern noch schnellere Prime-Day-Lieferungen als in den vergangenen Jahren."Hinzu kämen mehr Händlerbeteiligung, massenhaft Kunden auf der Suche nach Schnäppchen und hohe Rabatte - "deswegen erwarten wir einen relativ starken Prime Day mit möglicherweise mehr Wachstum als die von uns erwarteten zwölf Prozent."Insgesamt rechne Post im zweiten und im dritten Quartal beim Bruttowarenwert mit einem Wachstum von zehn Prozent, während die Branche nur im mittleren einstelligen Bereich wachsen werde. Heiße: Amazon gewinne weiterhin Marktanteile dazu."Der Aktionär" hat Amazon zuletzt im Januar empfohlen - seitdem liegt die Aktie mit 30 Prozent vorne. Laufen lassen, rät Andreas Deutsch. (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".