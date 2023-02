Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (17.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das Jahr habe für die Amazon.com-Aktionäre stark begonnen, doch das Plus von zwischenzeitlich 35% seí auf 17% zusammengeschmolzen. Am Donnerstag sei die Aktie des Tech-Giganten wieder unter die psychologisch bedeutende 100-USD-Marke gerutscht. Die Aussagen der FED-Falken würden den Amazon.com-Bullen Sorgen machen.Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Cleveland, und James Bullard von der St. Louis FED würden Druck auf FED-Chef Jerome Powell machen. Angesichts der nach wie vor hohen Inflationsrate komme die US-Notenbank sehr wahrscheinlich nicht um einen aggressiveren Zinskurs herum.Mester sehe "zwingende konjunkturelle Gründe" für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der FED-Sitzung vom 31. Januar bis 1. Februar, berichte Bloomberg. Die neuesten Daten hätten nichts an ihrer Ansicht geändert, dass der Leitzins auf über 5% erhöht werde und dort eine Zeit lang bleiben müsse. Bullard forderte einen Leitzins von 5,375% - "und zwar so bald wie möglich". Der Notenbanker: "Meine allgemeine Einschätzung ist, dass es ein langer Kampf gegen die Inflation sein wird."Tech-Unternehmen wie Amazon.com Wachstumsfirmen. Das Wachstum sei zu einem wesentlichen Teil durch Kredite finanziert. Folglich würden diese Unternehmen in den Zeiten hoher Zinsen besonders leiden.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link