Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie drehe im zweiten Halbjahr mächtig auf. 34% habe der E-Commerce- und Cloudgigant seit 1. Juli an der Börse zugelegt - das bedeute Platz 8 im NASDAQ 100 und Platz 16 im S&P 500. GD50 und GD100 seien längst gebrochen, nun stehe diese bedeutende Hürde an. Wie viel Kraft hätten die Bullen? Bis jetzt jedenfalls eine Menge. Die Amazon.com-Aktie laufe im zweiten Halbjahr nicht nur besser als besagte Indices, sondern sei auch seit Juli die beste der Big-Tech-Aktien - und zwar überwiegend mit großem Abstand. Einzig Apple liege mit einem Plus von 27% in Schlagdistanz. Im Vergleich zum kompletten GAFAM (Alphabet, Apple, Facebook, Amazon.com, Microsoft) sei Amazon.com im zweiten Halbjahr 11% besser gelaufen.Bald werde sich entscheiden, wie es mit Amazon.com an der Börse (kurzfristig) weitergehe. Die Aktie notiere knapp unterhalb der 200-Tage-Linie, die selbst bei fundamental ausgerichteten Marktteilnehmern eine enorme Signalwirkung habe. Gelinge das Break, könnte es schnell weitergehen bis in den Bereich 158 USD, wo ein horizontaler Widerstand verlaufe. Pralle die Aktie an der Schwelle ab, würden die Unterstützungen bei 127,36 USD (100-Tage-Linie) und 125,70 USD (horizontale Marke) in den Fokus rücken.Hoffnung für die Bullen mache die Historie. Für Amazon.com beginne nämlich jetzt - statistisch gesehen - die richtig gute Börsenphase. Seit dem IPO habe es von September bis Januar im Durchschnitt für Amazon.com-Aktionäre nur positive Monate gegeben. Negativ sei erst wieder der Februar mit einem durchschnittlichen Minus von 3,7% gewesen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link