Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Seit der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen Anfang Februar gehe es für die Aktie von Amazon gen Süden. Ausgehend vom letzten Verlaufshoch notiere die Aktie nun rund 18 Prozent tiefer. Hinzu komme nun auch noch eine eingetrübte Stimmung am Gesamtmarkt. Nichtsdestotrotz habe der E-Commerce- und Cloud-Gigant eine wichtige Marke verteidigen können.Die Stimmung bei den Anlegern sei zum Jahreswechsel prächtig gewesen. Die Amazon-Aktie habe nach dem nervenaufreibenden Börsenjahr 2022 wieder ordentlich zugelegt und sogar den GD200 bei 112 Dollar geknackt.Doch die gute Laune sei nach den Quartalszahlen am 2. Februar gekippt. Von dort aus habe der Titel innerhalb eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals immer weiter zurückgesetzt.Infolge der enorm schlechten Laune am Gesamtmarkt am heutigen Montag sei die Aktie sogar unterhalb des Kanals bei aktuell 88,50 Dollar gerutscht. Dank eines Intraday-Reversal habe sie sich aber zügig in den Kanal zurückgekämpft und damit ein Verkaufssignal abgewehrt."Der Aktionär" bleibt bei den Scheinen nach wie bullish gestimmt, so Timo Nützel. Das Kursziel laute 120,00 Euro, Stopp: 70,00 Euro. (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.