Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

92,56 EUR +0,08% (30.03.2023, 10:03)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

100,25 USD +3,10% (29.03.2023, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Tech is back - und viele hätten es womöglich gar nicht so richtig bemerkt angesichts der zahlreichen Krisenkommentare. Der NASDAQ 100 habe seit seinem Tief vom Dezember 20,3% zugelegt und befinde sich nun wieder im Bullenmarkt. Auch Amazon.com habe aufgedreht und nehme wichtige Chartmarken ins Visier.Der NASDAQ 100 liege seit Jahresbeginn mit 17,4% im Plus - Stand jetzt wäre es das beste erste Quartal für den Index seit elf Jahren. Amazon.com habe in diesem Jahr bereits 19,4% zugelegt - für den E-Commerce- und Cloud-Giganten sei es das größte Plus von Januar bis März seit 2018. Seit ihrem Tief vom 6. Januar habe die Aktie 23% zugelegt - damit hätten auch bei Amazon.com per definitionem die Bullen das Ruder übernommen. Nun stehe Amazon.com unmittelbar vor markanten Hürden. Zunächst einmal müsse die Aktie den horizontalen Widerstand bei 102/104 USD überwinden. Gelinge der Ausbruch, warte als nächstes die bedeutende 200-Tage-Linie bei 107,52 USD. Schaffe der Titel den Sprung auch darüber, könnte es bis auf 120 USD weitergehen.Bei Amazon.com seien die Bullen zurück - nun werde sich zeigen, wieviel Kraft sie noch hätten. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie optimistisch und sehe den fairen Wert bei 120 Euro. Der Stoppkurs sollte bei 70 Euro gesetzt werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2023)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link