Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (05.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) weiterhin zu kaufen.Jeff Bezos sei der fleischgewordene American Dream. Heute vor genau 29 Jahren, als er Amazon gegründet habe, habe Bezos eine Vision gehabt und alles daran gesetzt, dass sie wahr werde. Aus der 1-Mann-Firma sei längst eines des zehn größten Unternehmen der Welt geworden. Die Performance seit dem Börsengang erschlage einen.Bezos habe zwar einen Traum gehabt, ein Träumer sei er aber nie gewesen. Im ersten Brief an die Aktionäre 1997 habe er vor der anziehenden Konkurrenz gewarnt: "Viele Firmen sind mit Angeboten online gegangen und haben viel Energie und Ressourcen in den Aufbau von Bekanntheit, Logistik und Umsatz gesteckt. Unser Ziel ist es schnell zu handeln, um unsere Position zu festigen und auszubauen."Der Versand von Büchern habe ihm schon bald nicht mehr gereicht. "Wir wollen die Möglichkeiten des Online-Handels in anderen Bereichen nutzen. Wir sehen in den großen Märkten, die wir anvisieren, beträchtliche Chancen."Damals habe Amazon 1,5 Millionen Kunden gehabt und 148 Millionen Dollar erlöst. 2023 werde der Konzern voraussichtlich 561 Milliarden umsetzen und ein EBITDA von 86 Milliarden erzielen. Aus dem kleinen Online-Bookshop sei nicht nur das größte Kaufhaus der Welt geworden, sondern ein Cloudgigant mit 33 Prozent Marktanteil, ein Streaminganbieter, ein Werbeunternehmen und ein Gesundheitsdienstleister.Auch wenn es Phasen gegeben habe, in denen die Börse Probleme mit Amazon gehabt habe: Die Aktie sei langfristig eines der erfolgreichsten Investments aller Zeiten gewesen. Wer zum IPO nur 1.000 Euro angelegt habe, besitze nun 1,7 Millionen Euro.Das sollte noch mehr fleißig bestellende Kunden an Amazon binden - 2023 würden es vermutlich 266 Millionen Prime-Abonnenten sein. Prime-Abonnenten seien Gold wert für Amazon, da sie im Schnitt zweieinhalbmal so viel bestellen würden wie gewöhnliche Amazon-Kunden.Dieser hohen Zahl an Kunden könne Amazon immer weiter clevere Angebote machen - und so Umsatz und Gewinn kontinuierlich steigern. Darüber hinaus sorge der KI-Boom für eine anziehende Nachfrage nach Cloudlösungen.Die Aktie, die seit der letzten AKTIONÄR-Empfehlung im Januar mit 32 Prozent vorne liegt, bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Amazon.com Inc. (Analyse vom 05.07.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".