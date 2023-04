Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

93,34 EUR -0,09% (11.04.2023, 09:48)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

102,17 USD +0,11% (10.04.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (11.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Börsengigant Amazon weite seine Pläne aus, um künftig Kosten weiter zu senken. Berichten zufolge solle der Cloud- und E-Commerce-Riese eine neue Gebühr für einige Rücksendungen in UPS Stores einführen. Auch Aktienprämien für Mitarbeiter stünden auf der Kippe. Bei den Anlegern kämen die Neuigkeiten derweil gut an.Während Amazon-Kunden früher jedes Produkt kostenlos in einem UPS Store hätten abgeben können, habe das Unternehmen damit begonnen, für einige Rücksendungen eine Gebühr von einem Dollar zu erheben. Dies sei der jüngste Versuch des E-Commerce-Riesen, die Kosten für die Rücksendung von Artikeln zu senken.Amazon erhebe diese Gebühr, wenn Kunden eine andere kostenlose Rückgabemöglichkeit hätten, wie zum Beispiel einen Whole Foods, Kohl's oder einen Amazon Fresh Store, der sich in gleicher Entfernung oder näher als ein UPS Store befinde, so ein Amazon-Sprecher gegenüber The Information.Berichten zufolge prüfe Amazon Pläne, die Anzahl der Aktienprämien für Mitarbeiter in den kommenden Jahren zu reduzieren. Laut Businessinsider werde in einem durchgesickerten internen Memo die Änderung der Personalpolitik genauer erläutert. So würden ungünstige wirtschaftliche Bedingungen für die Verschiebung verantwortlich gemacht. Die Änderung könnte dazu führen, dass Mitarbeiter eine zusätzliche Vergütung künftig in bar erhalten würden. Der neue Vergütungsplan solle im ersten Quartal 2024 evaluiert werden, um etwaige offizielle Änderungen für das Geschäftsjahr 2025 vorzunehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.