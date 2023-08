Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

128,54 EUR -0,57% (08.08.2023, 08:53)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

142,22 USD +1,90% (07.08.2023)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Amazon.com habe am späten Donnerstagabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie habe daraufhin am Freitag einen großen Satz nach oben gemacht (+8,3%) und sei in der Spitze auf das neue Jahreshoch bei 143,63 USD gestiegen - das sei der höchste Stand seit Mitte August des vergangenen Jahres gewesen. Zum gestrigen Wochenstart seien die Papiere dann zunächst seitwärts gelaufen, bevor neues Kaufinteresse eingesetzt und die Kurse auf den Schlusskurs bei 142,22 USD angeschoben habe. Mit dem Sprung auf die neue Jahresbestmarke sei die Aktie von Amazon.com in der Vorwoche aus dem 2023er Aufwärtstrendkanal ausgebrochen und habe gleichzeitig das September-Hoch aus dem Vorjahr überboten. Auf der Oberseite bilde das neue 2023er Hoch bei 143,63 USD jetzt den ersten Widerstand. Gelinge dort der Break, könnten die Kurse an das August-Top aus dem Vorjahr bei 146,57 USD heranlaufen. Anschließend würde sich - über die 150er Marke hinweg - Platz bis zum Volumenmaximum zwischen 158,00 USD und 159,00 USD eröffnen. Oberhalb des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 wäre ein Anstieg in Richtung 170,83 USD (2022er März-Hoch) denkbar.