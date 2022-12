Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

83,09 EUR +0,18% (19.12.2022, 12:52)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

87,86 USD -0,67% (16.12.2022)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (19.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.6,50 Dollar - so viel sei Amazon noch vom Corona-Tief entfernt. Seit Jahresbeginn liege die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten mit 47 Prozent im Minus - bleibe es dabei, wäre es der größte Jahresverlust seit 2000. Amazon sei zum Underperformer geworden - im Vergleich mit dem Index, der Peergroup und dieser Aktie.Wer genau vor fünf Jahren in Amazon investiert habe, komme auf eine Rendite von 48 Prozent. In diesem Zeitraum habe der NASDAQ 100 81 Prozent zugelegt und der GAFAM-Index 77 Prozent.Auch Walmart habe Amazon überholt. Die Gesamtrendite (Kurs plus Dividenden) betrage bei der Aktie des größten Handelskonzerns der Welt 58 Prozent. Und dabei werde Walmart von vielen Börsianern immer noch als ein Langweiler angesehen.Wie gehe es weiter bei Amazon? Wann habe die Underperformance ein Ende? Mittlerweile komme die Amazon-Aktie auf ein 2023er KGV von 35 (bereinigt), was auf dem Niveau von März 2020 entspreche. Heiße: Der Markt bewerte die Situation von Amazon genauso düster wie damals im Corona-Crash, als die Anleger in Panik vor dem Virus ihre Aktien auf den Markt geschmissen hätten.Dabei übersehe die Börse, dass Amazon sehr wahrscheinlich ein Profiteur der jetzigen Krise sei. In den kommenden Monaten würden die Menschen vermutlich noch stärker auf der Suche nach Angeboten sein - und bei Amazon würden sie viel häufiger fündig als bei der Konkurrenz.Was der Markt derzeit noch ausblende, sei der neue Fokus von CEO Andy Jassy auf höhere Margen. Das sei gerade in dieser Zeit der hohen Inflation immens wichtig, mache es Amazon doch unabhängiger von Fremdfinanzierung.Was AWS betreffe: Auch wenn sich das Wachstum bei der Cashcow des Konzerns abkühle, das Thema Cloud bleibe spannend und hochlukrativ. Grand View Research schätze das Umsatzwachstum der Branche bis 2030 auf jährlich 16 Prozent auf dann 1.550 Milliarden Dollar. Amazon gehe als klarer Marktführer voran.Nach der monatelangen Talfahrt sei die Amazon-Aktie vor wenigen Tagen unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen. Doch früher oder später wird der Markt sich wieder auf die Vorzüge des Techkonzerns konzentrieren - Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Walmart indes sei laufende Empfehlung des "Aktionär" und liege seit dem Tipp in Ausgabe 35/2018 mit 74 Prozent im Plus. (Analyse vom 19.12.2022)